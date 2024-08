Thais Villas se desplazó hasta un barrio rico y otro obrero para conocer las experiencias de la gente con los barcos. Como la reportera le dijo a una mujer de un barrio rico "entras en Instagram y parece que todo el mundo tiene barco". La señora explicó a Villas que ella no tenía barco pero muchos amigos suyos sí. "Es lo mejor", confesó. "Comes en el barco, luego te bañas un poquito... es muy divertido", añadió.

En cambio, una mujer de barrio obrero explicó que ni tiene barco ni amigos con él. "Es caro, no es para gente mileurista... yo no llego con el sueldo que yo tengo", explicó a Villas. La reportera también preguntó por el mismo asunto a un hombre de un barrio rico y este le dijo que tenía amigos con barco y que solía pasar todos los años una semana en el barco. "Es muy bueno para la salud mental", indicó.

Un hombre de barrio obrero contó a Thais que él no había navegado nunca. "Soy de tierra adentro, de Extremadura", argumentó, "una vez me subí en un barco del Retiro, en el estanque", indicó. Sobre si le hubiera gustado tener barco, el señor confesó que habría preferido "tener un coche bueno".

La reportera encuentra finalmente una persona en un barrio rico que tiene un barco "de 12 metros de largo". "Me lo compré porque me mudé a un lugar donde no tenía amigos, básicamente", confesó. Una mujer de barrio obrero explicó que una vez se montó en uno ya que su expareja era el propietario, pero solo una vez. "Me duró la pareja poco", comentó entre risas. "Esto hay que hacer durarlo un poquito más", le 'aconsejó' Thais.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.