La hija de María Salmerón habla con Andrea Ropero en El Intermedio después de que el Gobierno haya denegado el indulto a su madre, víctima de violencia vicaria. "Esta no es la primera vez, mi madre lleva teniendo la amenaza de entrar en prisión muchos años", explica Miriam Ruiz, que recuerda cómo fue ella la que se negaba a ir con su padre después de que maltratara a su madre.

Y es que la joven, ahora de 21 años, denuncia cómo, tras revocarse la sentencia de divorcio de sus padres, se tuvo que ir a vivir con su padre: "Ahí empezó la peor etapa". Además, la joven recuerda que durante esa etapa no paró de pedir volver a vivir con su madre: "Al juez o fiscal fue pocas veces porque no me escucharon muchas veces en sala, pero también lo decía a los servicios sociales y a las trabajadores del punto de encuentro". "Los niños en estas situaciones somos invisibles, nadie se preocupa por nosotros, a mí nadie me preguntó con 9 años con quién quería vivir", lamenta la joven, que cuenta cómo su padre no la dejaba vivir libremente por miedo a que se comunicara con su madre. Puedes ver el resto de la entrevista en el vídeo de arriba.

La indignación de Wyoming

El caso de María Salmerón es un claro ejemplo de violencia vicaria. La mujer, víctima de violencia machista, podría entrar en prisión al no permitir que su exmarido maltratador viera a su hija, entonces, menor. Wyoming se indigna en este vídeo ante el ingreso en la cárcel de María Salmerón por tener el "coraje de proteger a su hija de su exmarido maltratador".