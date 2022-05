Concentración en las puertas del Congreso para protestar por el inminente ingreso en prisión de María Salmerón después de que el pasado viernes el Gobierno denegara el último indulto a esta mujer, víctima de violencia de género. Y es que la Justicia la ha condenado hasta en cuatro ocasiones por desobediencia después de que incumpliera reiteradamente el régimen de visitas para evitar que su hija estuviera con su exmarido maltratador.

Su caso es un claro ejemplo de violencia vicaria, es decir, que un hombre haga daño a sus hijos para atacar a la mujer. "Solo se me ocurre una palabra para describir este caso, coraje, por el que tuvo María Salmerón para proteger a us hija y por el que nos provoca a todos saber que, por ello, va a acabar en la cárcel", destaca El Gran Wyoming.

María Salmerón lleva en esta batalla legal contra su exmarido desde hace 22 años, cuando se separó de él por maltrato. De hecho, el hombre fue condenado a 21 meses de prisión por violencia de género, aunque no cumplió condena al no tener antecedentes. Salmerón consiguió la custodia de su hija en 2010 y ante las reticencias de la menor a esta con su padre, se negó a respetar el régimen de visitas. Por ello, ha sido condenado e indultada hasta en tres ocasiones al entender el Gobierno que la desobediencia buscaba la protección de la menor. Sin embargo, esta última vez el Ejecutivo no le ha otorgado la medida de gracia aludiendo motivos legales. "Siempre se dice que la justicia es ciega, pero yo creo que en este caso es miope, porque le cuesta ver un poquito más allá del Código Penal que tiene delante".