Las lonas están de moda en Madrid. La última en aparecer ha sido la de Desokupa, que manda a Sánchez a Marruecos y a ellos mismos a La Moncloa. Pero, "¿cómo que Desokupa a La Moncloa? ¿Acaso esta empresa se va a presentar y no me he enterado?", se pregunta Héctor de Miguel, que para hacer su trabajo echa a los presentadores: "Dani y Sandra, un poquito de aire, me vais desokupando el plató que necesito espacio para hacer mi trabajo".

"¿Veis? Ya está", espeta el nuevo colaborador, que hace alarde de haberlo conseguido "sin necesidad de lonas y sin tonterías".

Tras esto, Héctor de Miguel explica que Desokupa no pueden llegar solos al gobierno, sino que "van a entrar de la mano de Vox porque viene de serie con estos, también Abogados Cristianos y con siete u ocho toreros". Y tras analizar esto, Héctor de Miguel aprovecha para manda run mensaje a Feijóo: "Alberto, espabila un poco porque vienen".