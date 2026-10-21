Wyoming lanza la campaña #Ismanosetoca tras la bochornosa respuesta de Milei: "¿Pero qué se ha creído este señor?"

"¿De verdad se puede normalizar que venga un jefe de Estado extranjero a reventar una campaña electoral?", reflexiona Wyoming sobre la visita de Milei a Madrid, de la que el momento más bochornoso han sido sus ataques a los periodistas.

Wyoming creía que en 2026 los ataques a nuestra democracia llegarían desde bots rusos, pero al final "se nos ha colado uno en el salón". El presentador se refiere a Javier Milei, que lleva 24 horas en España y "ha querido ejercer de turista, solo que en vez de armarla en el piso turístico de al lado de su casa se ha puesto a pegar voces por todas partes".

El presidente argentino ha atacado a Pedro Sánchez, a las instituciones españolas y al sistema democrático: "¿De verdad se puede normalizar que venga un jefe de Estado extranjero a reventar una campaña electoral?", se pregunta Wyoming, que recuerda que "no lo ha recibido nadie, ni Feijóo, ni el rey, ni por su puesto Pedro Sánchez".

Tampoco Santiago Abascal, que no ha querido hacerse la foto. La única ha sido Isabel Díaz Ayuso, que no ha dudado en fotografiarse abrazándose con él: "Raro es que no le dé las llaves de Madrid, o de su ático, que es casi igual de grande", ironiza el presentador.

De todo el espectáculo bochornoso protagonizado por Milei, Wyoming considera que quizá lo peor han sido sus insultos a la prensa, entre ellos Isma Juárez, al que le dijo "no puedo respetar tu cerebro", acompañado de unos toquecitos en el pecho.

Por ello, el presentador lanza la campaña internacional #Ismanosetoca. El propio Isma asegura que lo que ha pasado esta mañana es "completamente intolerable" y pregunta por qué no mandaron a Andrea Ropero.

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