Thais Villas visito Mezquita de Jarque, en Teruel, la población de la que es alcalde Herminio Sancho para conocer un poco más al diputado socialista. Sancho se hizo conocido tras su 'desliz' en la votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo en la que, por error, voto sí.

Herminio invitó a la reportera a una copiosa comida compuesta por unas chuletas de cordero a la brasa. Pero antes, mientras la carne se cocinaba, disfrutaron de un aperitivo con un ingrediente, también de la tierra, trufa negra. Mientras preparaban el aperitivo, Thais aprovechó para preguntar al político a qué dedica su tiempo libre mientras no está pendiente de la alcaldía o en el Congreso de los Diputados.

"Me gusta, entre otras cosas, irme solo al campo, me gusta mucho también esa cerveza de la tarde, ir alternar al bar...", desveló el políticos. "Como actividad esa cerveza de la tarde me encanta", respondió Thais. "El guiñote también es actividad", añadió él.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.