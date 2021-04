El juicio por el asesinato de George Floyd a manos de la Policía de Estados Unidos se ha convertido en todo un símbolo que ha movilizado a miles de ciudadanos que piden una reforma integral de las fuerzas de seguridad. Para conocer más a fondo los detalles de este proceso, El Intermedio ha conectado con el periodista Guillermo Fesser, quien asegura que "la tensión se palpa en el ambiente porque es un referéndum nacional al racismo y al comportamiento policial".

Así, el corresponsal asegura que el caso ha cambiado muchas cosas y ha abierto los ojos a muchos estadounidenses que no querían creer que existía esta brutalidad policial contra los negros. Pero la realidad, dice, es que la comunidad negra está cansada de ser siempre "vistos como una amenaza". "Somos todos iguales pero si eres negro no se te ocurre poner a correr y menos con algo en la mano. Somos todos iguales pero si eres negro te compras un móvil de color chillón para que la sacarlo no parezca una pistola....". "¿Cuántas generaciones tienen que pasar para que esto cambie?", se pregunta, y denuncia que "es una lacra que sigue en las instituciones y si la triple sentencia no es 'culpable, culpable, culpable', están mandando el mensaje de que los negros siguen siendo las presas y los blancos los cazadores".