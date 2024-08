El Intermedio recuerda 'La noche de los corruptos vivientes' un día que, como explicó El Gran Wyoming, "cuenta la leyenda que cuando el 10 de abril coinciden en la misma semana con mercurio retrógrado y un eclipse solar se abren las puertas del infierno, los muertos vuelven a la vida y los corruptos antiguos vuelven a los juzgados".

Como contó Sandra Sabatés, Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana, declaró en el juicio del Caso Erial que investiga el supuesto cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunidad Valenciana. "Zaplana negó en todo momento que los 20 millones de euros en paraísos fiscales que investiga la fiscalía fueran suyos o que hubiera hecho negocios con la trama", indicó Sandra. Sin embargo, su defensa habría "saltado por los aires" después de que Joaquín Barceló, un amigo de su infancia, hubiera reconocido que era su testaferro.

"Me encanta la 'Noche de los corruptos vivientes", afirmó Wyoming. "Hay miedo, hay sangre, hay miedo, hay armas mortales... esta en concreto se la he sacado a Zaplana de la espalda", añadió enseñando un hacha, "es la que le ha clavado su ex mejor amigo". "En fin, señor Zaplana, yo solo espero que haya sentido cierto alivio al quitarse este trasto de encima", afirmó.

Y, como explicó Sandra, también habría declarado Rodrigo Rato, "en el juicio que investiga el presunto origen ilícito de su fortuna". "El que fuera vicepresidente y ministro de Economía de Aznar y también director del FMI está acusado de 11 delitos contra la hacienda publica", añadió la presentadora. "Sí, es la Santa Inquisición que viene a quemar a los corruptos vivientes... ¡huid!", advirtió Wyoming.

"Ah, parece que la 'Noche de los corruptos vivientes' llega a su fin, pero no bajéis la guardia porque andan por ahí sueltos ya", advirtió Wyoming. "Sabéis que para protegeros de ellos no sirven de nada los ajos y los crucifijos... lo único que los asusta es una inspección de Hacienda", concluyó.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.