Cada vez hay más gente que se une a las dietas vegetarianas o veganas, pues, tal y como explica Thais Villas en 'Hablando se enciende la gente', "el consumo de carne ya no está tan bien visto como antes" y abre el debate en la calle sobre si creen que habría que reducirlo, como recomienda la ciencia y las instituciones por razones de salud o ecologismo.

"Contaminan más los coches que las vacas o los cerdos", afirma un ganadero y expone que hay muchas "recetas de embutidos y otras cosas artesanales que están más en peligro de extinción que el lince ibérico" y explica que hay que cuidar al sector porque genera en los pueblos pequeños muchos puestos de trabajo y fija población.

Un grupo de chicas que apenas consumen carne explica que la gente no investiga sobre el sacrificio de animales porque "no queremos verlo, queremos consumirlo pero no ver esa parte". Y añade que cuando eres consciente de ello, "empiezas a poner por encima el valor de la vida del animal que tu gusto", señala.