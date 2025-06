Gabriel Rufián, sobre el gasto en defensa: "No me quiero quedar en la pancarta del 'no a la guerra'"

El portavoz de ERC en el Congreso sabe que la gente "tiene miedo" pero que la izquierda debe hablar de seguridad, defensa, migración o multireincidencia "desde una perspectiva progresista". "No se debe gastar más en defensa, se debe gastar mejor", añade.

Pedro Sánchez está en La Haya para asistir a la cumbre de la OTAN. El presidente está intentando defender que el gasto en defensa no pase del 2,1% del PIB, un porcentaje que constrasta con el 5% que solicitaba Donald Trump. Sobre este hecho, Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Rupublicana en el Congreso de los Diputados, manifiesta en El Intermedio estar en contra de aumentar el gasto.

"No me quiero quedar en la pancarta del 'No a la guerra'", expone el político catalán, un comentario que, como confiesa, "ha enfadado dentro de la izquierda más pura". "En eso estamos todos", reflexiona. Rufián sabe que "mucha gente tiene miedo".

"Tiene fundamentos para tener miedo y la izquierda tiene que hablar de seguridad, de defensa, de migración, de multireincidencia", afirma, "desde una perspectiva progresista y no racista". Rufián considera que no debe gastarse más en defensa sino "gastar mejor".

"Por ejemplo, hay 27 ejércitos en la Unión Europa, ¿por qué no uno?", plantea el político. "Al final, que Trump se enfade... me parece siempre una buena cosa", concluye, "cabrear a Trump está bien".