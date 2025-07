Gabriel Rufián se confiesa ante Thais Villas: "Mi crisis de los 40 es esto: bricolaje y chándales"

La reportera visitaba el Congreso de los Diputados para descubrir los objetivos y metas de sus señorías para el futuro. No te pierdas sus respuestas en el vídeo principal.

El Intermedio recuerda la visita de Thais Villas al Congreso de los Diputados para preguntar a sus señorías sobre sus metas y prioridades de vida. El primero que aceptaba las preguntas de Villas es Gabriel Rufián. El portavoz de ERC contaba que sus metas, a largo plazo, son "seguir levantándome por la mañana siendo consciente y valorando que me gusta mucho lo que hago, sea lo que sea".

Rufián explicaba, además, que había comenzado a hacer muebles de madera con troncos, una confesión que dejaba a Thais con la boca abierta. "¿Se ha vuelto leñador?", preguntaba. "No, cojo madera y hago cosas", indica el Diputado, "mi crisis de los 40 es esto: bricolaje y chándales".

Pilar Alegría, por su parte, confesaba que quería ser actriz. "Me encantaría hacer algún papel en alguna serie o película", afirmaba. La ministra de Educación explicaba que le gustaría trabajar con Isabel Coixet aunque, debido a la intensidad de sus películas, no se veía preparada. Tampoco le importaría participar en una película de Pedro Almodóvar y enviaba un mensaje al director: "Pedro, si me ves y quieres ficharme... estaría dispuesta".

Yolanda Díaz, por su parte, tendría como meta "trabajar con tranquilidad, ser feliz, caminar, pasear, tomar café con mis amigas, nadar, dormir un poco más...". "Quiero cosas sencillas", resumía. Cristina Valido, por su parte, indicaba que a ella le gustaría volver a la radio. "Me gusta mucho la comunicación y me gustaría terminar mis años profesionales en un estudio de radio", añadía.

