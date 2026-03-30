Gabriel Rufián confiesa sus malos hábitos a Thais Villas: del "adicto al móvil" a "jalar como un animal"

En este vídeo, que ahora recupera El Intermedio, Thais Villas preguntaba a Fernando Grande-Marlaska, Ernest Urtasun, Ana Redondo y Gabriel Rufián sobre esos malos hábitos que convenía dejar atrás en 2026.

Thais Villas visitó el Congreso de los Diputados para preguntar a los políticos por sus propósitos para 2026 y esos malos hábitos que convendría dejar atrás.

En el caso de Ernest Urtasun aseguraba que "ser ministro es un hábito poco saludable", aunque en su caso tenía otro peor: "Me voy a dormir con el móvil", confesaba el ministro de Cultura, que reconocía que le encantaría "ser una persona un poco más desconectada del teléfono".

Fernando Grande-Marlaska también afirmaba que en su caso "hay enganche" al móvil: "Parece que tienes que estar informado en todo momento, conocerlo todo", comentaba el ministro del Interior, que en su caso tiene dos teléfonos, aunque en lo que a atención respecta "siempre vence el profesional" y eso "se paga en casa".

Ana Redondo también se va a dormir con el móvil, un hábito que sabe que "es nocivo" y que incluso le prohíbe a sus hijas, pero que a ella la tiene "enganchada". Igual que Gabriel Rufián, que reconoce ser un "adicto al móvil", aunque aspira a tener uno "sin internet". En su caso, el portavoz de ERC se informa a través de Twitter porque "es más rápido" que los medios convencionales.

Respecto a si Pedro Sánchez le envía mensajes en horas intempestivas, Urtasun prefería no dar mucha información, mientras que Ana Redondo señalaba que el presidente "es muy respetuoso y no es muy brasas". Quien sí lo era, desvelaba, era su antiguo jefe, "el ministro Puente".

"El Gobierno de las patatas fritas"

Respecto a los hábitos saludables, Urtasun explicaba que va al gimnasio a hacer "lo que hacemos las personas de 40 años, el ridículo". Rufián se declaraba "muy panero" y ponerse "como un tonel" comiendo. Para contrarrestarlo, corre "una hora por cuestas", aunque según él no le compensa porque puede llegar a comerse un "pollo entero".

En el caso de Redondo, su debilidad son las patatas fritas y la lasaña de carne congelada. Un vicio, el de las patatas fritas, que comparte con Marlaska.

De cara a quitarse esos malos hábitos, la ministra de Igualdad prometía pensar más en sí misma, lo que consideraba "saludable y conveniente". Rufián se proponía "no comer tanto" y Marlaska "salir un poco más alguna noche a cenar agradablemente y tomarte una copita y volver a casa".

"Un ministro canalla", reaccionaba Thais, que proponía un plan irresistible al ministro: "Por favor, hagámoslo", le respondía.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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