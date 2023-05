En una nueva entrega de 'Barrio rico, barrio obrero', Thais Villas pregunta en dos zonas de Madrid con una notable diferencia de poder adquisitivo sobre cómo afrontan el problema de la vivienda. En este sentido habla con una joven que le explica que, desde los 26 años, ya es propietaria de su casa: "Sé que es un privilegio, soy una privilegiada", apunta. Por su parte, una mujer de barrio obrero le cuenta a la reportera que se independizó a los 30 "porque no tenía un trabajo suficientemente remunerado". Tras tener que volver a casa de sus padres por el precio del alquiler, afirma que ahora vive con su pareja "en una casa minúscula".

Un joven de barrio rico explica que sigue con sus padres porque vive muy bien y "estoy en una edad en la que prefiero hacer hucha", mientras otro de barrio obrero asegura que no lo hace porque "es difícil conseguir trabajo fijo y estable y los alquileres cada vez están más altos": "Con algunos amigos hemos mirado alquileres, pero si el mínimo es 600 euros sin amueblar es imposible mantenerlo en el tiempo", explica.

Sobre si han tenido que recurrir económicamente a sus padres en algún momento, en el barrio rico una mujer asegura que "desde que he tenido 18 años he tenido la suerte de que no": "Si un fin de semana no te puedes permitir algo, te quedas en casita con una peli y mantita", comenta. Mientras tanto, en el obrero otra chica admite que sí que recibe ayuda de sus progenitores para pagar el piso y se muestra rotunda: "Con 25 años, tener que estar dependiendo de ellos es una mierda".