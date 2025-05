La filóloga María Méndez explica por qué investiga los insultos: "Nos muestra mucho sobre cómo piensa la gente"

Thais Villas ha tenido la oportunidad de charlar con María Méndez, filóloga e investigadora especializada en el insulto en lengua castellana, que acaba de publicar un libro fruto de sus estudios: 'No me gustas cómo hablas (o más bien no me gustas tú)'.

Cuando la reportera de El Intermedio le pregunta qué la motivó a investigar este tema, María Méndez responde que fue por las "diferencias culturales".

"Cuando insultas, insultas con algo que tú crees que es malo. Entonces, analizar los insultos nos muestra mucho sobre cómo piensa la gente y, además, también vemos diferencias culturales. Y hombre... puestos a investigar, pues ya te lo pasas bien", explica la filóloga.

Méndez destaca que en España existe un amplio repertorio de insultos, y menciona algunos de sus favoritos: papafrita en Andalucía, totelote en Canarias o pichukas en Cantabria. Al final, todos significan tonto.

Según su investigación, en nuestro país hay un "pack genérico" de insultos. A la mayoría de las personas a las que entrevistó, el primero que les venía a la cabeza era: Gilipollas. Es, asegura, el insulto favorito de los españoles.

Por otro lado, la experta ha detectado diferencias por género: en el caso de los hombres, el insulto más común en su top 10 es payaso, mientras que en el de las mujeres destaca idiota.

