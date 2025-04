Thais Villas, cuando dos adolescentes afirman que no les interesa la política: "Con vuestra edad ya se pueden hacer cosas"

¿Tienen los jóvenes interés en estar informados? Thais Villas visita un instituto de educación secundaria para charlar con varios adolescentes y saber si les gusta estar informados. Ante esa pregunta, Isaac responde que sí mientras que su compañera Araitz afirma que "depende del tema".

"Me interesa más el arte, el anime", cuenta a Thais, "y cosas frikis". Irati y Laura, por su parte, explican que les gustan mucho los sucesos, algo que sorprende a la reportera. "Me da mucha curiosidad saber qué pasa", indican. En cuanto a la política, confiesan que no les interesa porque no la entienden mucho. "Es compleja", afirman. "Con vuestra edad ya se pueden hacer cosas", responde la reportera.

Daniel, por su parte, afirma que está muy interesado en lo que pasa en el mundo. En estos momentos, Donald Trump y el cambio de nombre de Golfo de México le genera mucho interés. "Voy a hablar con Ferreras, tienes un sitio en esa mesa", afirma Thais.

Sobre la manera que tienen de informarse, Bea cuenta que ella lo hace a través de las redes sociales y lo que ve en la televisión "en las noticias" mientras come. Mario explica que él se informa, sobre todo, a través de TikTok. Sobre si se informan a través de youtubers, Lucía considera que no es su principal función. "No creo que sean una fuente muy fiable", añade.