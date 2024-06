Raúl Pérez se convierte en el rey Felipe VI que, en pocos días, celebrará sus diez años al frente de la jefatura del Estado. El 'monarca' quiere transmitir las dificultades que supone para él ser rey por ello se anima a cantar una canción para expresarlo utilizando, como melodía, el popular tema de Elton John, 'Your Song' e incluso se pone las características gafas del cantante.

"Puede parecer fácil, se que lo pensáis, pero lo de ser rey es chungo caray", afirma en el tema. "Mi padre me dijo que me lo iba a gozar pero en vez de perdices yo tomo orfidal", añade. "Los ultras me odian, también Peñafiel, hasta las niñas prefieren a mi mujer", se lamenta.

"Rondas de contactos llevo diez ya, malditos seáis, plebeyos, que os gusta votar", argumenta. "No digas por ahí que el trono es guay, curras mogollón... sudas la corona cuando eres Borbón", concluye.

El 'monarca' se lleva los aplausos de todo el público de El Intermedio. "Es impresionante", le dice Wyoming, "si llega la república échese usted al cante", añade.