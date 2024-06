Felipe VI va a celebrar su décimo aniversario como rey de España. Por eso, el monarca se ha animado a visitar El Intermedio aunque, en este caso, es Raúl Pérez el encargado de dar vida al rey Felipe. Wyoming, cuando ve al 'monarca' se salta el protocolo y le da un gran abrazo.

El 'rey' se anima a hacer una valoración de sus diez años en el trono: "Han sido muy intensos, ha habido mucha agitación política, una pandemia mundial, una institución resquebrajada que he tenido que recuperar y, créame, no ha sido fácil limpiar la imagen de la Casa Real". "Me ha costado tanto limpiar este trono que me podían llamar Felipe WC", añade.

'Felipe' expone que, para él, la celebración va a ser "un sufrimiento": "Tengo que estar cuatro horas de pie saludando a la gente... se me va a poner la variz como un chorizo criollo". El 'rey' confiesa que él tenía pensada otra celebración y se lo transmitió a su equipo. "Primero tenía pensada una macroconga, 48 millones de españoles en fila, eso sí que crea patria", indica. "Después barbacoa para todos en la Zarzuela y, a continuación, fiesta de la espuma y pintacaras", añade. "Vosotros os perdéis un rey de España con la cara pintada de unicornio", añade.