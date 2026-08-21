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"Esto es trabajar para morir": la dura reflexión de un jubilado de barrio obrero sobre su pensión

Santi Villas se desplazó a un barrio rico y un barrio obrero para hablar con sus vecinos de las pensiones. Un hombre explicó que, pese a cotizar 45 años, su pensión no llegaba a los 900 euros.

"Esto es trabajar para morir": la dura reflexión de un jubilado de barrio obrero sobre su pensión

Santi Villas se trasladó en una temporada pasada de El Intermedio a un barrio rico y un barrio obrero para conocer cómo eran las pensiones de sus vecinos. "Coticé desde los 18 hasta los 65 años", contó un pensionista de barrio rico que cobraba "2.200 euros brutos" y que había sido gerente en una empresa.

Por su parte, en el barrio obrero la cosa era muy diferente y es que un vecino se mostró muy molesto con su pensión. Tras 45 años cotizando como pastelero, el hombre explicó que su pensión no llegaba a los 900 euros: "Esto es trabajar para morir", lamentaba en este vídeo, donde una vecina del mismo barrio explicaba que estaba cobrando 550 euros al mes mientras cuidaba de su marido enfermo.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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