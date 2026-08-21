Un rayo origina un incendio entre Gátova y Segorbe y obliga a activar el nivel 1

Los detalles El fuego avanza por una zona de difícil acceso y mantiene desplegado un amplio dispositivo terrestre, mientras la previsión meteorológica apunta a un aumento del viento durante la jornada.

Los medios aéreos se sumarán este viernes a las labores de extinción del incendio iniciado el jueves entre Gátova y Segorbe (Castellón), causado por un rayo. Durante la noche, un amplio dispositivo terrestre, con bomberos de la Generalitat y los consorcios de Valencia y Castellón, trabajó para contener las llamas. El Puesto de Mando Avanzado en Gátova coordina el operativo, con la participación de autoridades locales y de emergencias. El incendio avanza por una zona de difícil acceso, lo que complica las labores. La carretera CV-25 sigue cortada, y las condiciones meteorológicas han sido favorables para la extinción. Se esperan cambios en el viento y temperaturas más altas este viernes.

El incendio declarado este jueves entre Gátova y Segorbe, en Castellón, afronta este viernes una jornada clave para avanzar en su control. Los medios aéreos se incorporarán a primera hora a un operativo que durante la noche ha trabajado por tierra para contener las llamas, originadas tras la caída de un rayo. El fuego mantiene activada la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF).

Durante la noche, un amplio dispositivo terrestre ha trabajado para contener las llamas, con once unidades de bomberos forestales de la Generalitat, dos dotaciones del Consorcio Provincial de Valencia y otras dos de Castellón, además de dos brigadas forestales, una unidad de jefatura, dos coordinadores forestales, una unidad de mando y un técnico forestal.

El Puesto de Mando Avanzado (PMA), instalado en Gátova, coordina el operativo y desde allí siguen la evolución del incendio el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama; el secretario autonómico de Emergencias e Interior, Fernando Lasheras; el alcalde de Gátova, Jesús Salmerón; los responsables de Bomberos de Valencia y Castellón y los técnicos encargados de dirigir las labores de extinción.

Según informó el Consorcio Provincial de Castellón, el incendio avanza por una zona de difícil acceso por tierra, lo que ha obligado a concentrar los esfuerzos en los dos flancos que presenta el frente.

La situación 1 del PEIF se activó sobre las 21:30 horas del jueves. Este nivel se establece cuando un incendio puede afectar de forma grave a bienes forestales o de manera leve a la población y a bienes no forestales, y cuando pueden ser necesarios medios extraordinarios para su extinción.

La carretera CV-25 permanece cortada en ambos sentidos entre los puntos kilométricos 35 y 10, en el tramo comprendido entre los municipios de Altura y Olocau, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que las tormentas registradas ayer en la zona fueron secas o dejaron muy poca precipitación. En la estación de Segorbe apenas se registraron 0,2 litros por metro cuadrado.

La Aemet también ha identificado el impacto del rayo más próximo al incendio, registrado a las 20:06 horas. El fenómeno tuvo polaridad positiva y una intensidad superior a 37,6 kiloamperios.

Las condiciones meteorológicas durante la noche han favorecido las labores de extinción. Las temperaturas se mantuvieron por debajo de los 20 grados durante prácticamente toda la madrugada, con una mínima de 18,2 grados, mientras que la humedad superó el 70 % y el viento fue flojo, con rachas de unos 10 kilómetros por hora y dirección suroeste.

De cara a este viernes, la Aemet prevé que el viento vaya girando hacia una brisa de componente sureste, con rachas de hasta 30 kilómetros por hora a partir del mediodía. En Segorbe se esperan máximas de 28 grados y una humedad en torno al 50 % o ligeramente inferior durante las horas centrales del día.

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