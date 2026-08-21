Migrantes vuelven a ocupar la playa del Trampolín tras ser desalojados mientras la Policía escolta a los servicios de limpieza

El contexto A última hora de la mañana de este jueves, los miembros de la empresa de limpieza tuvieron que interrumpir sus tareas en la playa, que había sido desalojada, tras regresar varios de los migrantes.

Desde la madrugada de este viernes, una fuerte dotación policial acompaña a la empresa Servilimpce en la limpieza de la playa de El Trampolín en Ceuta, donde cientos de migrantes han acampado tras ser desalojados previamente. Las tareas de limpieza se suspendieron el jueves debido al regreso de los migrantes, quienes volvieron a instalarse en la playa. Se especuló que habían vuelto para recoger pertenencias, pero rápidamente retomaron sus asentamientos. Más de 500 personas de origen magrebí permanecen en la playa, mientras que el Gobierno central y la Ciudad Autónoma trabajan en aumentar la capacidad de acogida en otros emplazamientos. La policía sigue escoltando a los servicios de limpieza.

Una fuerte dotación policial ha acompañado desde primera hora de este viernes a miembros de la empresa Servilimpce, encargada de la limpieza de la playa de El Trampolín de Ceuta, donde cientos de migrantes han pasado la noche en asentamientos. Se han retomado así las tareas de adecentar el lugar, ya que hubo que suspenderlas este jueves por el regreso de parte de los miles de personas desalojadas.

A última hora de la mañana de este jueves, los miembros de la empresa de limpieza tuvieron que interrumpir sus tareas en esta misma playa, tras regresar varios de los migrantes a esta playa, que previamente había sido desalojada.

En principio se especuló con que había regresado para recoger algunas pertenencias como documentación o teléfonos móviles. Sin embargo, esta posibilidad se evaporó pocos minutos después, puesto que los mismos migrantes que habían sido desalojados comenzaron, de nuevo, a instalar sus tiendas y asentamientos en El Trampolín con la intención de quedarse allí.

En ese momento, la Ciudad Autónoma dio la orden de desactivar el dispositivo de limpieza, hasta que no estuviera garantizada la seguridad de los operarios.

Fuentes policiales indican a EFE que buena parte de las personas que este viernes han vuelto a concentrarse en El Trampolín podrían proceder de grupos de migrantes que se encontraban desperdigados por distintos puntos de la ciudad.

Según estas fuentes, algunos habrían interpretado que permanecer en la playa puede constituir un paso previo para acceder posteriormente a alguno de los recursos temporales de acogida habilitados por las administraciones.

Más de 500 personas continúan en la playa

Este viernes la estampa es distinta y los servicios de limpieza se han realizado las labores de higienización de la zona, mientras que agentes de la Policía Nacional escoltaban a un batallón de limpiadores.

Asimismo, en la pared de la Planta Desaladora de Ceuta -ubicada en el la misma playa-, más de 500 personas de origen magrebí aguardaban a que acaben las tareas de limpieza.

Cuando la Policía Nacional ha abandonado la playa, los migrantes han vuelto a colocar sus enseres y han vuelto a montar tiendas de campaña.

El Gobierno prepara los emplazamientos

Por ahora no se ha comunicado oficialmente el destino de las personas que permanecen este viernes en El Trampolín ni si serán trasladadas a alguno de los dos recursos temporales de acogida que comenzaron a funcionar este jueves, en Loma Margarita y el Embolsamiento de Loma Colmenar.

El Gobierno central y la Ciudad Autónoma de Ceuta continúan trabajando en la ampliación de la capacidad de acogida con la preparación y acondicionamiento de otros tres emplazamientos: el campo de fútbol de Montesa número 3, la explanada de la antigua fábrica de guano y las instalaciones de la Hípica.

Estos espacios forman parte del dispositivo diseñado para hacer frente a la situación generada tras la entrada masiva de migrantes registrada los pasados 30 y 31 de julio.

Los migrantes han sido divididos en dos colectivos: subsaharianos, provenientes de países con riesgo alto y más proclives por tanto a resoluciones favorables de asilo, y los magrebíes.

Estos, en su mayoría marroquíes, pertenecen a un país del que solo se admiten en torno al 5% de las solicitudes de asilo. Es de esperar, pues, que en los próximos días lleguen las primeras ordenes de expulsión. Mientras, en el Trampolin, la policía escolta a los servicios de limpieza.

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