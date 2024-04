El exministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha presentado su nuevo libro ‘España, terra incognita. El Asedio a la democracia' e Isma Suárez no podía perderse tal evento. El reportero, además, ha decidido llevar un 'muffin' con una vela para que Alberto Núñez Feijóo, que asistía al evento, celebrara su segundo aniversario al frente del Partido Popular.

A pesar de sus intentos de acercarse al presidente popular, no ha logrado que Feijóo sople las velas. Al acto también ha asistido Cuca Gamarra, secretaria general del PP. Juárez ha intentado que Gamarra le dé la magdalena al presidente del PP para que sople la vela. La sugerencia ha provocado las risas de Gamarra, que le ha dicho a Isma: "Qué travieso eres".

Juárez también se ha encontrado con el exministro socialista José Luis Corcuera que, según el reportero, siempre le riñe. "Siempre que nos vemos, nos vemos en actos del Partido Popular", le cuenta el reportero. "No es verdad", le responde el socialista. Isma le aclara que fue en Pozuelo, en un acto de "políticos conservadores". Esto parece no gustarle a Corcuera que afirma: "No soy un político conservador, antes de que usted naciera yo ya me reunía en el monte cuando Franco vivía".

Al acto también asiste Esperanza Aguirre. Isma le pregunta si ha enviado algún mensaje a Isabel Díaz Ayuso ya que "está pasando unos días chungos". Aguirre aprovecha para lanzar un dardo al presidente Sánchez, y contesta a Juárez: "No, se lo mandaría casi a Begoña Gómez".