Thais Villas vuelve al Congreso de los Diputados, en esta ocasión para comprobar hasta qué punto los políticos españoles creen o están pendientes de su horóscopo. Entre ellos encontramos escépticos como Joan Baldoví o aficionados a leer las páginas del zodíaco como Raquel Sánchez, Edmundo Bal o la parlamentaria del PP Ana Vázquez.

"Yo soy más del tarot", admite la ministra de Transportes, mientras el diputado de Ciudadanos asegura creer "en esa especie de perfil que te hace el zodíaco". Para comprobar si la personalidad que define el horóscopo coincide con la de los políticos, Thais detalla en el vídeo sobre estas líneas los defectos y virtudes de cada uno de ellos.

En este sentido, el horóscopo de Raquel Sánchez dice que es "cortés, observadora y buena consejera", pero también "envidiosa, posesiva, impulsiva y desconfiada". "No me veo así", afirma la ministra, hasta que admite a Thais que "si me piden un boli lo presto, lo que pasa que luego quiero que me lo devuelvan". "Posesiva", le responde la reportera de El Intermedio, algo que Sánchez termina por admitir de buen humor: "Eso sí que lo tengo".