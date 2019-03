El Gran Wyoming consigue "pillar" a Cristina Cifuentes: "No se preocupe, si la pregunta no iba con segundas"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha negado a declarar sobre el caso máster. La exmilitante del Partido Popular acudía a la Asamblea madrileña a dar explicaciones sobre su implicación en el presunto fraude de obtención de título de la Universidad Rey Juan Carlos.

A pesar de no declarar, El Gran Wyoming ha aplaudido la actuación de la expresidenta: "Al menos se ha presentado, en la Rey Juan Carlos no hacía ni eso".

Muchos medios recogen cómo la casualidad ha querido que justo cuatro años antes fuera nombrada candidata a la Comunidad de Madrid por Mariano Rajoy. Entonces, Cifuentes hablaba de reconocer los errores y de "tolerancia cero frente a la corrupción".

La expresidenta se ha acogido a su derecho a no declarar, pero no hay nada que se le resista a El Gran Wyoming, que ha conseguido "pillarla" incluso sin que diga nada: "Si la respuesta es sí, no diga nada, ¿sigue comprando la misma crema hidratante?", una pregunta que la expresidenta ha preferido no contestar.

Tras la respuesta seria de Cifuentes, El Gran Wyoming ha tenido que "tranquilizarla": "No se preocupe, si la pregunta no iba con segundas, era por conocer la marca".

Después de que se destaparan las irregularidades en el máster de Cristina Cifuentes, Iván Lagartó creó un hit musical que acabó sonando en todas las salas de España, especialmente en las fiestas organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos.

Pero la expresidenta no es la única que se ha visto inmersa en polémica en el Partido Popular; Pablo Casado, el líder de la formación, ha hecho unas polémicas declaraciones El Gran Wyoming se ha atrevido a desmontar.