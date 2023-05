Erik Harley, trataba de explicar, en este vídeo de El Intermedio, el "singular" mundo de la restauración 'pormishuevista', "un verdadero arte cuyo objetivo es el mismo que las versiones que hace Pitingo, que el resultado no recuerde en nada al original", señalaba.

La gran exponente de este movimiento es Cecilia, conocida por retocar el 'Ecce Homo' de Borja y "sentar cátedra 'pormishuevista' en el sector de la restauración", apuntaba Harley. Aunque este no es el único ejemplo, pues indicaba que la estatua remodelada de la fachada de la sede de Unicaja, en Valencia, era "puro 'Cecilismo'", porque no mejoró el edificio pero "sirvió para mejorar la autoestima de las gárgolas": "Ya no son lo más feo de la fachada".

Dentro del mundo de las restauraciones chapuceras hay muchas corrientes distintas, una es la del 'pegotazo', cuya máxima es: "Si quieres que parezca nuevo, métele masilla". Un método que siguieron en Cádiz con un menhir sin tener en cuenta que tenía 5.000 años de antigüedad. Aunque también hay restauraciones con mucho dinero que "quedan aún peor", aseguraba: "Como nos enseñó Marichalar, el dinero ni da la felicidad ni compra el buen gusto". Destacaba el experto en 'pormishuevismo' arquitectónico, en este caso, el palacio de Correos y Telégrafos de Valladolid o la Casa Catena de La Manga, pues afirmaba que, a veces, tener mucho dinero para hacer una restauración "es como cuando tienes mucha pasta para salir de fiesta, corres el riesgo de no saber decir basta".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.