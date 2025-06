La dura historia de Walaa, diagnosticada de cáncer en Gaza: "Tenía dolores muy fuertes y no había ni calmantes"

Andrea Ropero conoce la triste historia de Walaa Bakroun, una joven de 18 años que, mientras sufría los bombardeos en la Franja de Gaza, le diagnosticaron un cáncer. Gracias a la ONG Accem consiguió llegar a Barcelona junto a su madre, donde está recibiendo tratamiento. Sin embargo, su padre y sus hermanos siguen allí.

Walaa asegura que no le llegaron a dar un diagnóstico directo, pues el hospital daba prioridad a los heridos. Además, explica que no había calmantes para sus dolores que, afirma, eran "muy fuertes, no podía dormir, ni comer, ni beber". Además, señala que su sistema inmune "bajó mucho porque no comíamos bien".

Tras comenzar a recibir tratamiento en España, comenta que se siente mucho mejor: "En Gaza no me podía ni mover, siempre estaba agotada. Ahora tengo más energía, me siento más animada, puedo levantarme y salir un poco".

Walaa afronta su delicada situación junto a su madre, que para ella "lo es todo". De hecho, explica que "no podría hacer nada sin ella cerca".