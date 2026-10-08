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En un futuro no muy lejano...

'Dos hombres y miedo' con 'Abascal' y 'Feijóo': así imagina El Intermedio un hipotético Gobierno de PP y Vox

Así sería el 'plan casita 2031' de 'Santiago Abascal' y 'Alberto Núñez Feijóo': "Pasamos del derecho a techo, al derecho a cielo, que es hasta donde pueden subir los precios los fondos buitres", bromean en esta recreación de El Intermedio.

'Dos hombres y miedo' con 'Abascal' y 'Feijóo': así imagina El Intermedio un hipotético Gobierno de PP y Vox

Quedan 52 días para las elecciones, pero desde El Intermedio ya han imaginado cómo sería un hipotético escenario de Gobierno formado por PP y Vox. ¿En una bola de cristal? No, en una 'sitcom' que el programa ha bautizado como 'Dos hombres y miedo'.

En este cómico gag, 'Santiago Abascal' y 'Alberto Núñez Feijóo' presentan su particular "plan" para gobernar y abordan algunas de las cuestiones que centran el debate político.

Entre sus disparatadas medidas aparece la creación de "viviendas solo para españoles decentes rodeadas con concertinas afiladas para que no puedan entrar los de la Puerta del Sol con sus inquiokupas, menas, comunistas y bolivarianos".

También presentan su supuesto 'plan casita 2031', con el que "construirán 3.000 millones de viviendas públicas" mediante un enfoque "novedoso": "la vivienda pública de gestión privada". "Pasamos del derecho a techo al derecho a cielo, que es hasta donde pueden subir los precios los fondos buitres", bromean en esta particular recreación de un futuro Gobierno de PP y Vox.

*Vuelve a ver el programa completo de El Intermedio en atresplayer.

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