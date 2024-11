'Dora' 'celebra' que en Baleares revisen los dientes de los migrantes: "Se acabó el 'Open Arms', ahora toca 'open your mouth'"

'Dora la Conservadora' vuelve a El Intermedio para recorrer la actualidad política de España en su estilo característico. "¡Hola pequeñines conservadores! ¡Saludad al Mono Botas! Tranquilos, es rojo, pero no peligroso; le he puesto una tobillera de descargas eléctricas por si se aleja más de dos metros y decide ocupar vuestras cosas", comienza ‘Dora’, encarnada por Thais Villas.

La primera parada de 'Dora' y su amigo 'Botas' es Madrid, o como ella la llama, "Ayusoland". En esta visita, 'Dora' comenta la reciente polémica en la capital después de que un concejal de Vox criticara a una edil de Más Madrid por su origen salvadoreño. "Ignacio Ansaldo le ha puesto los puntos sobre las íes a Carolina Elías, una concejala que va por ahí diciendo que los hemos colonizado y que somos unos genocidas", explica 'Dora' con ironía.

Intentando llevar algo de lógica al debate, Dani Mateo, vestido como 'Botas', comenta que las palabras del concejal de Vox "sí que son un poco racistas". Sin embargo, su intervención queda interrumpida cuando recibe una descarga eléctrica por parte de su 'amiga'.

La siguiente parada en el viaje de 'Dora' es Aragón. "Aquí vive un mañico muy majo llamado Juan Vidal, que nos advierte sobre el motivo por el que el oso del Pirineo ataca al ganado", cuenta. Según el concejal de Vox, el oso "no solo mata para comer, mata porque no tiene una educación", ya que su "madre" no se la ha dado, y asegura que el próximo paso del oso será atacar a los excursionistas.

"¿Has oído?", pregunta 'Dora', "¡Los osos del Pirineo van a por excursionistas como nosotros! Y todo por culpa de la mala educación que les ha dado su madre. ¡Dios mío! Seguro que son unas hippies", comenta escandalizada.

Para cerrar su recorrido, 'Dora' y 'Botas' se dirigen a Baleares, donde el gobierno del PP "ha tenido una idea genial" al seguir las propuestas de Vox. Ahora, someterán a pruebas dentales a los migrantes para determinar si son menores de edad o no. "Se acabó recibirlos como en 'Open Arms'; ahora toca 'open your mouth' y ver esos dientes antes de que pillen una subvención y se los pongan de oro como El Cigala", celebra la 'colaboradora'.

Descubre el desenlace del viaje de 'Dora la Conservadora' y su peculiar análisis en el vídeo de El Intermedio.