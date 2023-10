"Ha resuelto para mí más regalos del día del padre que si vendiese corbatas", confiesa Isma Juárez sobre Don Winslow, uno de los referentes de la novela negra y primer ganador extranjero del premio José Luis Sampedro, concedido en el Festival Getafe Negro.

El escritor explica que el interés de la gente en los crímenes "tiene que ver con un deseo hecho realidad": "Hay cosas que tal vez nos gustaría hacer, pero sabemos que no deberíamos. La mayoría de nosotros no lo hacemos, cosas como las que vemos en la película 'Ocean's Eleven', donde roban una cantidad de dinero y se salen con la suya o robar un coche rápido y conducirlo. Son cosas que tal vez todos queramos hacer. Yo no, pero seguramente tú sí. Pienso que la gente disfruta con eso".

El reportero admite que suele irse a dormir mientras escucha podcast sobre asesinos porque le relaja, ante lo que el escritor le espeta entre risas que es "raro": "No sé si seguir hablando contigo". Puedes ver la entrevista completa en el vídeo principal de la noticia.