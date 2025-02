Un 'vidente' desvela a 'Díaz Ayuso' si su pareja irá a la cárcel: "No, sé cómo funciona la justicia en este país..."

Cristina Gallego se ha convertido, un día más, en Isabel Díaz Ayuso. La 'presidenta' tiene muchos problemas y, por eso, ha decidido recurrir a una solución poco ortodoxa: acudir a la consulta del vidente 'El Gran Ojo de Ganímedes'. 'Díaz Ayuso' está preocupada porque cree que le han echado "un mal de ojo". "Eso o me ha mirado Almeida que no es tuerto pero es bastante topillo", añade.

'Ayuso' quiere saber, primero, "quién está detrás de la campaña de acoso" contra su pareja. Aunque ella cree que es Pedro Sánchez, las cartas dicen que está detrás "un tal Alberto Quirón". "Aquí veo que no declaró los beneficios de un negociete con unas mascarillas y, de hecho, veo que se le va a caer el pelo", le dice el 'tarotista'. "Ah, no, esto tiene que ver con unas pelucas", aclara después. "Pero, vamos a ver, ¿todo eso sale ahí todo? ¿Qué está leyendo? ¿Las cartas del tarot o las cartas al director del Diario.es?", insiste 'Ayuso'.

La 'presidenta' necesita saber también si su pareja ira a la cárcel. "No", responde el vidente sin mirar las cartas, "se cómo funciona la justicia en este país... soy vidente pero no soy idiota". 'Díaz Ayuso' también está preocupada por su asesor Miguel Ángel Rodríguez ya que sospecha que alguien le está haciendo vudú.

El 'vidente' indica que ha salido el carro. "No me diga que ha vuelto a coger el coche en modo alegre", responde 'Ayuso'. "Lo que veo aquí es que se pasó de frenada poniendo en duda el testimonio de una víctima y lo mismo también se saltó la ley de protección de datos", explica, "pero por vudú no me viene nada".

El 'tarotista' vuelve a insistir en que no tiene un mal de ojo. "Todo lo que le está pasando a su novio es porque es un delincuente confeso y lo de su jefe de Gabinete es porque es un bocazas reincidente", desvelan las cartas. "Le ordeno que me haga una limpieza de energías", le dice 'Ayuso'. Finalmente, hace un ritual con una pata de conejo y recitando un conjuro.