Borja Sémper, Pilar Alegría y Gabriel Rufián tampoco quisieron perderse el especial de El Intermedio por los 18 años en emisión, lo que consagra al programa como el más longevo de laSexta. "¿Habían descubierto las mieles del amor con 18 años?", pregunta Thais Villas a los invitados especiales, a los que entrevistó en el escenario.

"Sí, pero no tenía. No tuve hasta más tarde novio... Novia formal", dice el popular. "¿Novio también?", vuelve a preguntar la colaboradora después de que Borja Sémper, quien acto seguido dice: "Dejémoslo ahí". "Hasta tarde no tuve novia formal. Estaba a lo que estaba, pero era más efímero", responde el político del PP.

En este vídeo, Gabriel Rufián y Pilar Alegría también hablan de sus parejas de adolescencia. "Mi exnovia se hizo funcionaria de prisiones", confiesa el portavoz de ERC en el Congreso, lo que provoca las risas de sus compañeros.