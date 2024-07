Thais Villas salió a la calle en la anterior temporada de El Intermedio para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la inmigración en 'Hablando se enciende la gente'. Una señora se mostraba muy preocupada por la gente que "se salta la valla y viene a delinquir": "Son muchísimos". "Si yo le voy a dar de comer a los demás con subvenciones, mis nietos se quedan sin comedor y sin necesidades que me están quitando para dárselas a chorizos", insistía.

Por el contrario, otra mujer, que llevaba más de 40 años casada con un migrante, explicó la situación de su marido: "Vino de Uruguay sin papeles, estaba formado y quería trabajar, pero no le hacían contrato porque no tenía papeles y no tenía papeles porque no le hacían contrato".

Además, la misma mujer respondió tajante a la mujer crítica con la inmigración: "Cuando se necesita para cuidar a un ancianito una inmigrante sin papeles y le pagamos menos, entonces todo muy bien". Ambas protagonizaron un tenso debate, que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia, sobre el trabajo y los sueldos en España: "La evolución de un país no depende de que tu hijo trabaje por tres euros la hora".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.