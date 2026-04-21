Dani Mateo, sobre el problema de vejiga de Bárcenas: "Qué crack, todo el juicio meándose en el PP y aún le quedaba algo para ir al baño"

"Lo que deja claro este juicio es que Bárcenas se ha quedado a gusto. Primero ha tirado de la manta y luego de la cadena", resume El Gran Wyoming con humor tras conocer el problema de vejiga del extesorero.

Dani Mateo irrumpe en El Intermedio para hablar de algo en lo que casi nadie se ha fijado de la declaración de Bárcenas en el juicio de la Kitchen. Y es que sobre el extesorero -al que él llama "el puto amo"- tiene una acompañante que no se le queda atrás: su vejiga. Otra "puta ama", señala el humorista.

El programa de laSexta recoge el fragmento del juicio en el que Bárcenas pide un receso para poder ir al baño. "Tengo un problema relacionado con la edad...", explicaba. Con cinco minutos, aseguraba, tenía bastante. Y eso que le ofrecían 10.

"¿Cómo va a mear durante 10 minutos? ¿Es un caballo este hombre?", bromea el cómico, despertando las risas del público. "Qué crack. Todo el juicio meándose en el PP y aún le quedaba algo para ir al baño", añade.

"Lo que deja claro este juicio es que Bárcenas se ha quedado a gusto. Primero ha tirado de la manta y luego de la cadena", resume el presentador con gracia.

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