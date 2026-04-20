Wyoming, sobre el audio de Rajoy que grabó Bárcenas: "Confirmado, él solo se lía con las palabras, con los sobres parece un cartero"

El extesorero popular ha contado en el juicio de la Operación Kitchen que tenía tres audios: uno en el que hablaba sobre la contabilidad B del PP, otro hablando con Javier Arenas sobre ello y otro de Rajoy.

Este lunes Luis Bárcenas ha declarado en el juicio de la Operación Kitchen. El extesorero del Partido Popular ha confirmado que Mariano Rajoy estaba al tanto de la caja B del partido y que, además, le sustrajeron unos audios que lo demostrarían.

"Sí, amigos, llegó el día, el día más esperado por El Intermedio y más temido por Génova", anuncia el Gran Wyoming: "Bárcenas ha vuelto". "¡Cómo hemos echado de menos al 'fucking master of the universe'!", añade el presentador, "lleva tanto tiempo callado que ahora ha vuelto con más ganas de hablar que nunca".

Bárcenas, como señala Sandra Sabatés, ha explicado que tenía tres grabaciones. "Una en la que él mismo contaba el modus operandi de la contabilidad B del PP, otra con Javier Arenas hablando de este asunto y una última con Mariano Rajoy, cuyo contenido ha relatado ante la jueza", explica la periodista.

Como ha explicado el extesorero popular, él subió al despacho de Rajoy para entregarle una hoja en la que figuraban los últimos movimientos de la contabilidad extra en la que, además, figuraba un saldo. Bárcenas le entregó ese saldo en un sobre. En el audio, además, se podía escuchar como el exlíder popular introduce ese papel en un destructor de papeles.

"Así que Rajoy metió el sobre con dinero en la saca y la contabilidad B en la trituradora", indica Wyoming. "Está confirmado, Rajoy solo se lía con las palabras, con los sobres parece un cartero con 40 años de experiencia", añade.

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