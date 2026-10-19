Maíllo, sobre el acuerdo fallido de Rufián con Frente Amplio: "Teníamos claro que iba a ir por ERC"

El coordinador federal de Izquierda Unida afirma que Rufián no ha traicionado a la nueva formación de izquierdas porque "no ha pertenecido nunca al Frente Amplio".

Este sábado se presentó el Frente Amplio en el Parque Lineal del Manzanares, Madrid. Esta nueva candidatura de izquierdas reúne a Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y Catalunya en Comú. Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha sido clave en esta coalición progresista y analizó sus opciones para las elecciones generales del 29 de noviembre. El Frente Amplio no contará con Podemos ni Gabriel Rufián, quien había promovido una candidatura unitaria de la izquierda, pero finalmente no participará. Maíllo no se sorprendió, afirmando que Rufián siempre se inclinaría por Esquerra Republicana.

Este sábado tuvo lugar en el Parque Lineal del Manzanares, en Madrid, la presentación del Frente Amplio, la nueva candidatura de izquierdas que agrupa a Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y Catalunya en Comú.

En el acto participó el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que ha sido uno de los principales impulsores de la nueva coalición progresista, y que analizó las opciones de la nueva candidatura de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Unas elecciones en las que, finalmente, el Frente Amplio no contará con Podemos ni con un Gabriel Rufián que ha pasado los últimos meses reclamando una candidatura de unidad de la izquierda a la izquierda del PSOE de la que, finalmente, no ha participado. Sin embargo, eso no ha sorprendido a Maíllo, que sostiene que no ha habido ninguna traición por parte del portavoz de ERC: "Él no ha pertenecido nunca al Frente Amplio".

"Nosotros teníamos claro que Rufián iba a ir por Esquerra Republicana", ha añadido el dirigente de Izquierda Unida, que ha expuesto que en la nueva candidatura de izquierdas no han esperado en ningún momento contar con el diputado de ERC.

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