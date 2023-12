Dani Mateo analiza el viaje de Santiago Abascal hasta Roma para acudir a la fiesta anual de Hermanos de Italia, "un sitio muy apropiado ya que es el partido ultraderechista al que pertenece Giorgia Meloni, primera ministra italiana", indica el colaborador.

Como afirma Mateo, Abascal aprovechó su intervención para "tragarse sus palabras". "Esta misma semana, en España, la siniestra mediática y política, ha manipulado y ha retorcido mis palabras", afirmaba Abascal. "Y quiero decir, que no, no deseo a nadie, ni siquiera a un corrupto y a un traidor, que le cuelguen por los pies" a lo que añadía que eso es algo que "me produce repugnancia, siempre que ha ocurrido en la historia".

Dani Mateo destaca la última parte de la intervención de Abascal donde indica que "le produce repugnancia siempre que han colgado a alguien por los pies". Mateo, irónico, ha pedido que no se malinterpreten las palabras de Abascal, sobre todo la ultraderecha italiana, "no se vayan a pensar que está equiparando a Sánchez con Mussolini, por favor". "Uno es un dictador y el otro era italiano", añade.