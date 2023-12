Dani Mateo visita El Intermedio para mostrar cuál es la nueva profesión del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. No es otra que cómico. Pero, ¿a qué se debe esta afirmación del colaborador? A su última intervención en Alcalá de Henares.

Como afirma Mateo, "aunque el público estaba entregado, a mi no me ha matado de la risa". Y añade: "Creo que últimamente ha actuado tanto que está entrando en una crisis, aunque el prefiere llamarlo 'desaceleración cómica'". En las imágenes se puede ver como el expresidente afirma, en tono de broma: "Hay rumores, pero este año también va a haber Navidad a pesar de que gobierna Pedro Sánchez". "Ya no sé cuántas veces se ha roto España, realmente como aguanta", añade Zapatero, provocando las risas de todos los asistentes al evento.

Wyoming no duda en afirmar que le "parece buenísimo". "Ya estoy deseando que lancen su espectáculo a nivel nacional, sería el primer expresidente que se va de gira en lugar de por una puerta giratoria", añade. Dani Mateo, por su parte, se lamenta, ya que "nos va a hacer la competencia, sobre todo a mí".