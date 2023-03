"Me está dando morriña que se acabe la moción de censura", comenta Dani Mateo nada más entrar al plató de El Intermedio y aprovecha la ocasión para animar a Ramón Tamames: "Aguanta un poquito, que ya acaba la sesión", que analiza en este vídeo las peculiaridades del candidato que no se han visto, como que ha pedido "un cojín y una manta para echarse una siesta en el receso". "Luchar contra el Gobierno comunista bolivariano no está reñido con la modorra de después de comer", espeta Dani Mateo provocando las risas, y asegura que "es un personaje irrepetible".

Pero además de esta peculiaridad, Ramón Tamames tiene otras: "Se ha presentado como alternativa de gobierno sin un programa. Es el único que ha protagonizado una moción y se ha olvidado de pedir la principal demanda, un adelanto electoral. Y también es el único que ha pedido que cambie la dinámica de la moción porque se le está haciendo larga".

Por eso, y tras descubrir su 'muletilla', Dani Mateo cree que Ramón Tamames resumiría la moción de censura así: "Sánchez lo hace mal, fatal etc, etc".