Dani Mateo explica por qué 'The Times' llama 'Don Teflón' a Sánchez: "Podríamos pensar que es porque lo van a echar al fuego"

El 'caso Santos Cerdán' ha traspasado ya nuestras fronteras. Los audios, grabados por Koldo García, que implican al exsecretario de organización socialista, han generado un gran revuelo que han provocado que, como afirma Dani Mateo, "del presidente ya rajan las izquierdas, las derechas, probablemente algún audio de Koldo y hasta la prensa internacional"

Y es que, a las exigencias de sus socios de Gobierno o las críticas de la oposición, se suma el editorial que le han dedicado en 'The Times', "el bueno, el periódico de la gente que va con bombín y le paga un chelín al limpiabotas", aclara Mateo.

En su texto, el medio británico llama al presidente como 'Don Teflón'. "Y añaden: the fiesta is over. Time to rulo or say adiós", cuenta el colaborador. Mateo decide mandar un mensaje directamente a los redactores de 'The Times'.

"Hay que emplearse un poquito más con el Duolingo", afirma Dani. "Le llaman Don Teflón porque le resbala todo... y oye, ni tan mal, a estas alturas podríamos pensar que es porque lo van a echar al fuego", concluye Mateo.