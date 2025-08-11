Una chica, tras robar "pequeñas tonterías como lápices de colores": "No pasa nada por robar a empresas grandes"

Una chica confiesa a Thais Villas en este vídeo de El Intermedio que robó pequeñas tonterías como "lápices de colores o gomas en formas de animalitos" en una tienda "que tiene muchas chuminadas".

El Intermedio salió a la calle en 2024 para descubrir si la gente tiene afición por lo ajeno: ¿roban mucho o es un despiste? ¿se arrepienten después de haberse llevado cosas sin pagar? Además, para ayudarles a ser lo más sinceros posibles, el equipo del programa les facilitó diferentes complementos para ocultar su identidad.

Una chica confesó, disfrazada con una peluca roja y unas llamativas gafas, que robó pequeñas tonterías como lápices de colores o gomas en formas de animalitos o peluches de pulpo en una tienda "que tiene muchas chuminadas". "No pasa nada por robar a empresas grandes", afirmó la joven al reconocer que no se arrepentía de haberlos robado.

Por otro lado, un chico explicó que decidió robar un vaso en un bar porque el camarero era un poco incompetente: "Siempre se necesita vajilla en casa". Por último, una joven también robó en una tienda en la que trabajaba porque la trataron muy mal: "Robé unos polvos y una brocha". "No me arrepiento para nada, me quedan super bien", confesó.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.