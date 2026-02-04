Ahora

Sánchez y Musk se enzarzan

Dani Mateo explica en qué consiste el 'Dirty Sánchez' con el que Musk insulta a Sánchez: "Es una práctica sexual muy imaginativa"

Elon Musk insultaba al presidente del Gobierno en sus redes sociales y le llamaba 'Dirty Sánchez', una práctica sexual que Dani Mateo explica con todo lujo de detalles en este vídeo.

Después de que Elon Musk y Pedro Sánchez se hayan enzarzado en las redes sociales por la regularización de inmigrantes y la prohibición de redes sociales a menores de 16 años, Dani Mateo responde a la pregunta que todo el mundo se hace: "¿Qué es un 'Dirty Sánchez'?".

El colaborador de El Intermedio, que asegura que "me estoy especializando en este tipo de temas", explica en el vídeo sobre estas líneas lo que hay detrás del insulto de Musk al presidente del Gobierno.

Se trata de una "práctica sexual especialmente imaginativa", arranca Dani, que entre pitos para evitar las palabras clave más delicadas, despeja todas las dudas.

"A lo mejor os ha parecido desagradable, pero os aseguro que es mejor esto que buscarlo en Google Imágenes", comenta.

