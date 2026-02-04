Wyoming destaca la labor de las administraciones andaluzas por la borrasca Leonardo: "Parecía que no era tan complejo"

El presentado de El Intermedio expone que la borrasca ha provocado que numerosos municipios se inunden. Wyoming señala que los servicios de emergencias, en esta ocasión, han sido movilizados con suficiente antelación.

El Gran Wyoming comienza su reflexión diaria haciendo referencia a los estragos que está causando la borrasca Leonardo en nuestro país, especialmente en Andalucía, donde ha provocado destrozos e inundaciones. El presentador envía todo su ánimo a los afectados y, además, se acuerda especialmente "de un colectivo muy perjudicado": "Los niños de Almería, los únicos que toda Andalucía que hoy han tenido que ir al colegio". "Podrían pensar que han tenido mala suerte, pero, en este caso, os aseguro que es buena", añade.

El presentador expone que la borrasca ha dejado imágenes terribles ya que la lluvia torrencial "ha ocasionado que miles de personas tuvieran que ser desalojadas de sus casas". Además, como indica, hay pueblos incomunicados, carreteras cortadas, e incontables daños materiales. "Me gustaría destacar el incesante trabajo de los servicios de emergencias que, en esta ocasión, ha sido movilizados con suficiente antelación", señala, "parecía que no era tan complejo".

La Unidad Militar de Emergencias está desplegada desde este martes. "Hay tantos militares en la zona que uno no sabe si está en Benalmádena o en Mineápolis", afirma. Wyoming indica que la Junta de Andalucía ha enviado mensajes de ES-Alert a 47 municipios. "Las Fuerzas de Seguridad, los bomberos, la Cruz Roja... todos han estado en su sitio atendiendo a la población", añade.

Wyoming indica que todos se han adelantado a lo que pudiera suceder, "como han hecho trasladando preventivamente a muchos vecinos a distintos pabellones de la zona". "La gestión de la emergencia está funcionando", reflexiona, "desde aquí quiero dar la enhorabuena a todas las administraciones implicadas, han trabajado conjuntamente, han informado en tiempo real y, lo más importante: ninguno se ha tirado seis horas metido en un restaurante".

