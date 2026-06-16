Dani Mateo, sobre el cumpleaños de Trump: "No hubo payasos, porque para ver a un señor mal maquillado hacer el ridículo ya estaba él"

Dani Mateo analiza los mejores momentos del cumpleaños de Donald Trump en la Casa Blanca, un espectáculo de 60 millones de dólares que un luchador de UFC aprovechó para insultar a Michelle Obama.

El Intermedio ha preparado una sorpresa para Donald Trump por su cumpleaños: una tarta gigante de la que sale Dani Mateo para cantarle "happy birthday, Mr. President".

El colaborador de El Intermedio analiza los mejores momentos de la celebración por todo lo alto del presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca para conmemorar sus 80 años y, de paso, el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

Un fiestón que costó 60 millones de dólares y que incluyó un espectáculo aéreo de cazas del ejército, acrobacias de motocross y un espectáculo de UFC en el que participó Ilia Topuria. "Como homenaje a Trump, dejó que le pusieran la cara como a un latino capturado por el ICE", comenta Dani.

Sin embargo, el momento más loco lo protagonizó el luchador Josh Kosit, que tras ganar su combate aseguró que "Michelle Obama es un hombre". "Lo mismo que dicen de Begoña Obama o de Brigitte Macron, qué poco original es la extrema derecha del mundo", reacciona Dani, que asegura que "son igual de machistas, homófobos y obsesionados con que las mujeres de los presidentes del Gobierno son hombres".

Un cumpleaños de Trump en el que, concluye Dani, "hubo de todo menos payasos, porque para ver a un señor mal maquillado hacer el ridículo, ya estaba el cumpleañero".

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