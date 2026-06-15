El grave insulto del luchador de UFC Josh Hokit contra Michelle Obama ante Donald Trump

El presidente de Estados Unidos estaba sentado, con su esposa Melania, en primera fila. Junto a ellos, el director de la UFC, Dana White.

La noche del domingo, se celebró el UFC Freedom 250, un evento de artes marciales mixtas producido por Ultimate Fighting Championship (UFC) en la Casa Blanca. En primera fila, estaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su mujer, Melania, y el director de la UFC, Dana White. Josh Hokit, que compite en pesos pesado —es el número 5 de la UFC—, fue uno de los ganadores, pero la polémica no llegó hasta que terminó el combate.

Tras su pelea contra Derrick Lewis, Hokit fue entrevistado por Joe Rogan para Paramount+, y aquí llegó la controversia: en pleno directo, tras su intervención Hokit gritó: "Y por último, Michelle Obama es un hombre, ¿verdad, Estados Unidos?". El presentador de la televisión estadounidense se quedó desconcertado, pero no dijo nada más que: "Damas y caballeros, Josh Hokit".

La pelea se retransmitió a través de Paramount+, cuya empresa matriz ha estado bajo escrutinio tras llegar a un acuerdo extrajudicial con el presidente Trump: el republicano demandó al programa '60 Minutes', a raíz de una entrevista que le hizo a la exvicepresidenta Kamala Harris en 2024, que consideraba de engaño al espectador. Trump, en lugar de optar por ofrecer una entrevista a la CBS, aseguró que la edición de la entrevista lo perjudicaba seriamente.

Paramount y la CBS llegaron entonces a un acuerdo extrajudicial, por valor de 16 millones de dólares, un dinero que se utilizaría a priori para cubrir los gastos legales y el restante, para financiar la futura biblioteca presidencial de Trump.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido