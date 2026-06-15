"No veo casi nada": así fue el principio del fin del invicto de Ilia Topuria

Aleksandre Topuria, hermano de 'El Matador', pidió a Marc Goddard que parara la pelea tras el cuarto asalto.

Justin Gaethje (28-5) ha vencido a Ilia Topuria (17-1) en la madrugada de este lunes en el UFC 250 Freedom celebrado en la Casa Blanca.

El estadounidense se ha impuesto a 'El Matador' por TKO en el cuarto asalto, coronándose campeón del peso ligero y despojando al hispanogeorgiano del invicto.

Se trata de la primera derrota profesional de Topuria, que se fue directo al hospital más cercano de Washington D.C. después de que su hermano, Aleksandre Topuria, pidiera a Marc Goddard que parara la pelea.

Todo ocurrió al final del cuarto, con el combate 3-1 en los asaltos para Justin, pero justo antes del mismo Ilia le decía a su esquina "no veo bien".

Sin embargo, ante 4.000 personas que se daban cita en el South Lawn de la Casa Blanca, Topuria no se rindió y sin apenas visibilidad se mantuvo en el octógono, pero la situación era tan crítica que su hermano decidió que era momento de parar.