Dani Mateo analiza el perfil del doctor Juan Manuel Troncoso, "el terror de las hemorroides"

Este coloproctólogo, muy activo en redes sociales, tiene 200.000 seguidores. Así, es habitual que suba vídeos dando consejos sobre su especialidad médica.

Dani Mateo vuelve con su sección 'Aprendiendo de los mejores' para buscar la sabiduría que hay en las redes sociales. En esta ocasión, el colaborador analiza la figura "de todo un profesional": "El doctor Juan Manuel Troncoso, un genio de la medicina con casi 200.000 seguidores que, como coloproctólogo, se toma muy enserio la salud de una zona muy concreta del cuerpo".

"Es el único influencer cuyos videos van de culo y, sin embargo, siguen siendo un éxito", indica. Así, Mateo hace referencia a uno de los vídeos que el médico ha subido en sus redes sociales en el que anima a la gente a saber cómo tiene el ano su padre. El doctor indica que si nuestro padre tiene hemorroides, "tú también vas a sufrir de hemorroides y no por herencia sino por hábito".

"Venga, no seáis tímido, llamad a vuestro padre y preguntadle cómo tiene el ano", comenta Dani. El colaborador señala que Troncoso "es el terror de las hemorroides y de los que ven vídeos de Instagram en público y con el volumen a tope".

Mateo añade que Troncoso, además de ser proctólogo "también es un feminista entregado a la causa". Así, en otro vídeo, felicita a las mujeres en su día de una manera curiosa. Primero, se dirige a aquellas que tienen "el ano decente por ser tan condescendientes" y que tienen "el ano estreñido" por cuidar a sus hijos.

"En fin, hasta aquí, y se me ha hecho largo, este nuevo 'Aprendiendo de los mejores' con el doctor Juan Manuel Troncoso", se despide Dani, "el mejor proctólogo de la historia, aunque siempre te deje con el culo torcido".

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