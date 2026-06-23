John Carlin explica cómo ven los británicos los diez años del Brexit: "El consenso ahora es que fue un error y hay un gran arrepentimiento"

John Carlin hace balance en El Intermedio de los diez años del Brexit y asegura que, en este momento, "ganaría por goleada volver a formar parte de la Unión Europea", ya que "el país es más pobre de lo que lo hubiera sido si se hubiera quedado dentro".

Se cumplen diez años del Brexit y El Intermedio lo analiza con John Carlin, que asegura que después de que se produjera tomó "la precaución de conseguir la nacionalidad española, con lo cual no estoy sufriendo las consecuencias de mis compañeros británicos".

Según las encuestas, apunta el periodista, "los ingleses se arrepienten" de aquella votación, hasta el punto de que "ganaría por goleada el volver a formar parte de Europa".

Carlin señala que en estos momentos "el país es más pobre de lo que hubiera sido si se hubiera quedado dentro y menos influyente". En este sentido, habla de cómo ha afectado a los británicos que quieren irse a trabajar a Europa o los programas Erasmus que ya no están abiertos a los británicos. "El consenso ahora es que fue un error y hay un gran arrepentimiento, en Inglaterra en particular", afirma.

Entre las promesas incumplidas del Brexit, Carlin apunta que los británicos "pensaban que saliendo de Europa, pero aliándose comercialmente con las viejas colonias como Estados Unidos y Australia y la India, iban a compensar esa pérdida de comercio con su gente más vecina", pero que "tampoco tomaron en cuenta el factor Donald Trump".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.