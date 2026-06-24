¿Es la de Ábalos la 'pena justa'? Dani Mateo, Cristina Gallego y Thais Villas lo comparan con las de Zaplana o Rato

¿Es la condena de 24 años a Jose Luis Ábalos por el caso mascarillas justa? El Intermedio la compara con otras sentencias contra exministros acusados de corrupción en un concurso presentado por Thais Villas.

El PSOE vive acorralado por los escándalos de corrupción, pero hoy se ha hablado mucho de si la condena de Ábalos de 24 años y tres meses es excesiva. El Intermedio analiza si es desproporcionada en comparación con otros exministros de la democracia con un concurso: 'La pena justa'.

Thais Villas es la presentadora del "concurso favorito de toda la familia, incluidas las sobrinas", en el que hay que adivinar la condena exacta de los exministros que se han visto envueltos en casos de corrupción.

Dani Mateo y Cristina Gallego son los concursantes y se enfrentan en su primera pregunta a José Barrionuevo, condenado por secuestro, malversación de fondos públicos y falsedad documental en el caso de los GAL.

"Si a Ábalos le han caído 24 años por el caso Mascarillas, este señor que ejerció el terrorismo de Estado, como mínimo sigue en la cárcel. Está allí jugando a la petanca", comenta Dani. Cristina, sin embargo, asegura que "como muchísimo" le cayeron diez años y acierta. Thais recuerda que Barrionuevo cumplió solo unos meses porque "fue indultado por el Gobierno de Aznar. Más que condena, fue un Erasmus".

El siguiente exministro condenado es Jaume Matas, involucrado en el caso Palma Arena y el caso Nóos y condenado por malversación, prevaricación, fraude y tráfico de influencias. Dani apunta que sus delitos "son parecidos a los de Ábalos", pero Cristina solo ve nueve años y ocho meses. De nuevo acierta.

El tercero es Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo de 2002 a 2004 y presidente de la Generalitat Valenciana desde 1995 a 2002. Fue en esa etapa cuando participó en el caso Erial, por el que fue condenado por prevaricación, falsedad, cohecho y blanqueo de capitales. Fueron diez años y cinco meses.

La última prueba es Rodrigo Rato, que fue condenado por administración indebida y apropiación desleal por el caso de las tarjetas black. Además, también resultó culpable de tres delitos contra la hacienda pública, uno de blanqueo de capitales y otro de corrupción entre particulares.

Dani cree que la 'pena justa' es 25 años: "Tarjetas black, la liada de Bankia, dinero por ahí escondido... No puede ser menos. Si lo de Ábalos son 24 años, esto son 25", afirma. Sin embargo, la respuesta es incorrecta, ya que, tal y como explica Thais, la 'pena justa' de Rato en total fue de nueve años y tres meses, aunque "no llegó a estar en la cárcel dos años".

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