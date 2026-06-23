Una señora alucina con 'Safaera' de Bad Bunny: "¿Cómo me va a gustar que te pongan en una cama a cuatro patas?"

Thais Villas enfrenta a un grupo de hombres y mujeres de la tercera edad a una canción del artista de Puerto Rico. Descubre qué opinan en el vídeo principal.

¿Qué opinan nuestros mayores de la música de Bad Bunny? Para saberlo, Thais Villas se ha reunido con varios hombres y mujeres de la tercera edad y así conocer su opinión sobre las canciones del artista de Puerto Rico.

Yolanda y Paula afirman que "no está mal". Mari Carmen, por su parte, cuenta que aunque lo ha escuchado "no le identifico la cara". María, por su parte, no sabe quién es. "No me lo han presentado todavía", comenta.

La reportera les lee un fragmento de la canción 'Safaera': "Si te lo meto no me llame', que esto no e' pa' que me ame', ey. Si tu novio no te mama el culo, pa' eso que no mame". "Me muero", afirma María. Y añade, irónica, "me parece divinamente".

"¿Tú crees que eso es una canción? ¿Sinceramente?", pregunta Pilar a Thais. "No fastidies", añade Antonio. Paqui confiesa que a ella este tipo de canciones no le gusta, aunque quizá su ritmo sí. "¿Cómo me va a gustar que te pongan en una cama a cuatro patas?", añade María, "Me gusta que te pongan, pero no que lo cuenten".

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