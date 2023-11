Esperanza Aguirre participó en las concentraciones frente a la sede del Partido Socialista en Ferraz para protestar contra la Ley de Amnistía. Dani Mateo analiza en El Intermedio cómo fue la participación de Aguirre en las mismas.

Como expone Mateo, la expresidenta no dudó en animar a cortar a los manifestantes a cortar el tráfico de la calle en una concentración que, por otro lado, no estaba autorizada. Como expone el colaborador: "Aguirre no pide permiso ni perdón". Wyoming, ante las imágenes, no duda en afirmar que Esperanza "ha mejorado y que hace unos años te cortaba el tráfico igual pero aparcando en doble fila".

Mateo le recomienda a Aguirre que tenga cuidado ya que "se empieza gritando a los políticos así, en manifestaciones sin permiso, y se termina montando un movimiento totalitario". Unas palabras que, como muestra el colaborador, corresponden a unas declaraciones de la expresidenta madrileña sobre las concentraciones del 15M.