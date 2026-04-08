Dani Mateo afirma que Joseba García es una "víctima" de la trama: "Además de pagar un abogado, se ha dejado una pasta en mecánicos"

"El juez diciéndole que vaya a los hechos y él contestando: 'ese Passat era una puta mierda'", comenta entre risas Dani Mateo, sobre la reciente declaración de Joseba García, hermano de Koldo García.

Joseba García, hermano de Koldo García, testigo de la defensa en el caso mascarillas, ha confirmado en el Supremo que acudió dos veces a la sede del PSOE en Ferraz para recoger dinero en efectivo que después habría entregado a Koldo o a su mujer. Además, confirma hasta ocho reuniones con Aldama porque le compró un Volkswagen Passat. "La peor compra que he hecho en mi vida, tuve que deshacerme de ese vehículo como chatarra", dice.

En El Intermedio, Dani Mateo aborda la declaración con humor. "Wyoming, por favor, deja a Joseba García, que es una víctima de esta trama corrupta", comienza diciendo entre risas, a lo que el presentador del programa responde: "A ver si va a ser este el Joseba de Carglas". "El juez diciéndole que vaya a los hechos y él contestando: 'ese Passat era una puta mierda'", añade entre risas el colaborador.

Y es que, según Mateo, "se nos ha roto el corazón" al escuchar las palabras de Joseba. "Toda esta trama le ha salido muy cara porque, además de pagar un abogado, se ha dejado una pasta en mecánicos", zanja con ironía.

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